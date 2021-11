Januzaj trapt Real Sociedad weer naar de leidersplaats in Primera Division

Zoals wel vaker maakte Real Sociedad ook in Pamplona het verschil in de 2e helft, al was het dit keer wel lang wachten. Merino opende 20 minuten voor tijd de score. De ex-speler van Osasuna schoot via een been raak.



Tien minuten later legde Adnan Januzaj de match in een beslissende plooi. De Belg werd na een slalom gehaakt in de zestien en zette de elfmeter zelf om.



Dankzij de overwinning wipt Real Sociedad opnieuw over Real Madrid naar de 1e stek in La Liga. Januzaj en co tellen één puntje meer dan de Madrilenen, die wel een wedstrijd minder gespeeld hebben.