BEKIJK: Uitblinker Carrasco loodst Atlético naar zege met kanonskogel en assist

Zijn tweede seizoenstreffer was een pareltje. Yannick Carrasco bracht ""Los Colchoneros" met een heerlijke pegel in de korte hoek op voorsprong tegen Real Betis. In de tweede helft zette hij Joao Felix met een knappe assist op weg naar de 3-0. De bekroning van "Man of the Match" was een logisch gevolg.