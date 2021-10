Real Madrid (met invaller Hazard) staat met voeten op de grond na Clasico

Real begon in vergelijking met de Clasico met drie andere spelers, maar zelfs dan was er geen basisplaats voor Hazard. Vooral een slecht teken voor de Rode Duivel omdat niet hij maar Asensio de vervanger van Rodrygo was. De andere twee waren Carvajal en Camavinga.

Real vond maar geen manier om te scoren tegen de nummer zes in de stand. Rodrygo was de eerste invaller. Pas in de 69e minuut was het de beurt aan Hazard,. Hij kwam Asensio vervangen.

Real drukte in de slotfase nog stevig door, maar invaller Marcelo koos twee keer voor een voorzet (die niemand bereikte) in plaats van zijn eigen kans te gaan. Het Real-publiek zal niet blij zijn, want het is het tweede gelijke spel op een rij in eigen stadion. Real is samen mt Sevilla, Betis en Sociedad wel gedeeld leider.