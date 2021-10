VIDEO: Real wint derde Clasico op rij tegen tandeloos Barcelona

Alaba met een heerlijk openingsdoelpunt

Bij Real waren de uitblinkers wel een jonkie en een nieuwkomer. Vinicius was de eerste helft de meest dreigende speler en was niet toevallig ook betrokken bij de 0-1 van Alaba na een halfuur. De verdediger, die in de zomer arriveerde in Madrid om Ramos te vervangen, zette de prachtige aanval zelf op en scoorde met een heerlijk schot (zie video).

"Clasico 2.0" werd in de kranten vooraf geschreven over dit duel. Onder meer omdat voor het eerst sinds 2004 Lionel Messi én Sergio Ramos niet meer op het wedstrijdblad stonden. Op het veld werd dat nieuwe tijdperk ook duidelijk.

De heerlijke 0-1 van Alaba

Geen gelijkmaker in de extra tijd voor Barcelona

Barcelona kwam met meer drang en dreiging uit de kleedkamer. Coutinho en Fati begonnen goed, maar deemsterden langzaam weg. Real behield op metier en ervaring controle over de match en loerde steeds op een kans om te counteren.

Benzema was dichtbij de 0-2 na een heerlijke pass van Modric, maar de Fransman die van een halve kans vaak een hele maakt, schoot de prima mogelijkheid nu recht op Ter Stegen.

Door vermoeidheid en alle wissels verwaterde de tweede helft, maar de spanning bleef bij de krappe 0-1. Het was even schrikken voor alle Real-fans en alle Belgen toen Courtois bij een onschuldige uittrap zijn knie leek te verdraaien en bleef liggen, maar hij speelde uiteindelijk de wedstrijd uit.

In de zeven minuten extra tijd gebeurde er uiteindelijk nog meer dan in de 45 minuten ervoor. Depay leek op weg om de gelijkmaker te maken, maar uiteindelijk kwam niemand bij de thuisploeg tot het finale schot. Real counterde meteen met de snelle Asensio en Vazquez kon in de rebound scoren: 0-2. Barcelona had nog 1 minuut en daarin maakte Agüero de eerredder. Meer zat er niet in.

De laatste zege van Barcelona in een Clasico is al geleden van maart 2019 (in Madrid). De laatste drie Clasico's draaiden uit op een zege voor Real.