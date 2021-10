Uitgekookt Real wint derde Clasico op rij tegen een tandeloos Barcelona

Barcelona-fans zien net als vorig jaar dat Real wint in hun Camp Nou. Een grootse Clasico was het niet. Real won op metier.

tweede helft, minuut 97. Laatste fluitsignaal. Barcelona-fans zien net als vorig jaar dat Real wint in hun Camp Nou. Een grootse Clasico was het niet. Real won op metier. .

tweede helft, minuut 89. Oei wat is er aan de hand met Courtois? . Courtois ligt opeens tegen de grond en grijpt naar de knie. Een beeld dat we als Belgen niet graag zien. Hij lijkt veel pijn te hebben. Hij lijkt zijn knie te hebben verdraaid bij het uittrappen. .

82'

tweede helft, minuut 82. Been Valverde draait helemaal verkeerd. In een kopduel tussen Valverde en Piqué komen beide heren onzacht met elkaar in contact. Piqué houdt er hoofdpijn aan over, maar het been van Valverde draait bij het neerkomen erg onnatuurlijk weg. Hij blijft even liggen. .