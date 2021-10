Video: Atletico laat niet na Barça (nog eens) met zijn neus op de feiten te duwen

90+2'

tweede helft, minuut 92. Laatste fluitsignaal. Na de nederlagen tegen Bayern München en Benfica in de Champions League, heeft Barcelona ook in de competitie een duidelijke nederlaag geleden tegen een topclub. Atletico Madrid won de eerste kraker van het seizoen in La Liga op metier en dankzij twee prachtige aanvallen in de eerste helft. De tweede helft was van een veel minder hoog niveau. .