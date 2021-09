Luis Suarez loodst Atletico met twee late goals naar winst in derby

Getafe had sinds de aanstelling van Diego Simeone als trainer van Atletico in 2011 niet meer gescoord tegen de stadsrivaal, maar die opmerkelijke statistiek kon na de 1e helft de prullenmand in.



Een zeldzame blunder van Atletico-doelman Oblak leidde de 1-0 in van Mitrovic, die in het verleden voor Kortrijk en Gent voetbalde.



De bezoekers voetbalden niet indrukwekkend, maar de uitsluiting van Aleña hielp Carrasco en co wel een handje. Met een mannetje meer ging Atletico er nog op en over in het slotkwartier



Luis Suarez was nog maar eens van goudwaarde met twee goals. De 1-2, een rake kopbal, viel pas in de extra tijd.