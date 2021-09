Landgenoten en "comeback kid" Ansu Fati geven Koeman wat ademruimte

Na de nederlaag in de Champions League tegen Bayern München kon Barcelona in de Spaanse competitie niet winnen van Granada en Cadiz en dus was er druk op de ketel voor de wedstrijd tegen Levante.

Het hoofd van Ronald Koeman lag al op de guillotine, maar zijn landgenoten haalden hem er snel van af. Memphis Depay opende al na 7 minuten de score vanaf de stip en even later opende Luuk de Jong zijn rekening bij Barcelona.

Levante kon nooit de schijn opwerpen dat het iets aan die achterstand kon doen. In de extra tijd dikte Ansu Fati de score nog wat aan. De 18-jarige speelde voor het eerst sinds november vorig jaar, maar is nu hersteld van zijn knieblessure.

"Een comeback met een goal, daar kon ik enkel van dromen", zei Fati. "Ik ben de dokters en de kinesisten die me geholpen hebben zo dankbaar. De fans waren ook fantastisch."