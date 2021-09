Hazard moet op de bank toekijken hoe zijn spitsbroers het tij alsnog keren

Eden Hazard heeft het verschil niet kunnen maken in de topper tegen Valencia. Onze landgenoot mocht - na heel wat wedstrijden op de bank - eindelijk wel nog eens starten.



Hazard was van de drietand met Benzema en Vinicius wel de meest aanwezige in de partij. Met enkele fraaie aardigheidjes speelde hij zich bij momenten in de kijker, maar zijn stempel drukken was zeker nog niet aan de orde.



Gelukkig kon een matig voetballend Real Madrid wel rekenen op nog een andere landgenoot, Thibaut Courtois. De doelman trok zijn uitstekende vorm met enkele puike parades door.



Maar Courtois kon het fort niet alleen bewaken. Op het uur kregen Los Blancos dan toch een terecht doelpunt tegen. Hugo Duro strafte een verdedigend foutje van Lucas Vazqeuz koelbloedig af.

Toch ben je met Real Madrid nooit klaar. Tien minuten voor het einde moest Hazard naar de bank. Eenmaal daar gesetteld, moest hij toekijken hoe zijn spitsbroers - Vinicius en Brenzema - het tij in de absolute slotfase dan toch nog konden keren.