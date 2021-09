Barcelona moet lang zwoegen om vroege tegengoal uit te wissen

Barcelona heeft zijn draai nog niet gevonden zonder Lionel Messi. Coach Ronald Koeman predikt rust, maar de druk op de Nederlandse oefenmeester wordt in de Catalaanse pers stevig opgevoerd en zal na maandagavond alleen nog maar groter worden.



Want wat Barça liet zien tegen het bescheiden Granada was niet van die aard om vrolijk van te worden. Duarte zorgde al in de 2e minuut voor een verrassende 0-1-voorsprong. En ook al had Barcelona het meeste van het spel, een echt antwoord kwam er niet meteen.



Pas na de rust slaagde de thuisploeg erin om de druk op te voeren. Toch viel de gelijkmaker pas in het absolute slot, toen Araujo de bal voorbij Granada-doelman kopte.