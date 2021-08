LIVE: Eden Hazard begint op de bank tegen Real Betis

Canales verrast Courtois ei zo na. De flankspeler verstuurt een voorzet en die vliegt bijna in doel. Het leer valt op het dak van de kooi van Courtois. Betis komt nu wel wat opzetten.

eerste helft, minuut 29. Voorzet Canales vliegt over. Canales verrast Courtois ei zo na. De flankspeler verstuurt een voorzet en die vliegt bijna in doel. Het leer valt op het dak van de kooi van Courtois. Betis komt nu wel wat opzetten. .

Fekir duikt nog een keer de 16 van Real Madrid binnen. Hij gaat ook neer en zoekt de strafschop. Scheidsrechter Hernandez Hernandez tuint er niet in en ziet het als een schwalbe. De terechte beslissing als u het ons vraagt.

eerste helft, minuut 23. Schwalbe van Fekir. Fekir duikt nog een keer de 16 van Real Madrid binnen. Hij gaat ook neer en zoekt de strafschop. Scheidsrechter Hernandez Hernandez tuint er niet in en ziet het als een schwalbe. De terechte beslissing als u het ons vraagt. .

Thibaut Courtois moet een 2e keer in actie komen. Rodriguez probeert het van ver, maar schiet recht in de grijparmen van onze landgenoot.

eerste helft, minuut 20. Thibaut Courtois moet een 2e keer in actie komen. Rodriguez probeert het van ver, maar schiet recht in de grijparmen van onze landgenoot. .

Na een razendsnel openingskwartier is de rust nu wat teruggekeerd. Er wordt wel fel gebikkeld voor elke morzel grond.

eerste helft, minuut 12. Na een razendsnel openingskwartier is de rust nu wat teruggekeerd. Er wordt wel fel gebikkeld voor elke morzel grond. .

Na die 2 waarschuwingen van Real is het nu de beurt aan Real Betis. Fekir krult een vrije trap meteen op doel, maar Courtois ligt goed in de hoek. Prima begin wel van de wedstrijd.

eerste helft, minuut 11. Courtois met de redding. Na die 2 waarschuwingen van Real is het nu de beurt aan Real Betis. Fekir krult een vrije trap meteen op doel, maar Courtois ligt goed in de hoek. Prima begin wel van de wedstrijd. .

7'

eerste helft, minuut 7. Daar is al kans nummer 2 voor Real Madrid. Een vrije trap belandt voor de voeten van Militao die in een tijd op doel besluit. Het is echter recht op doelman Silva. .