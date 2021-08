Real en Levante, met veldspeler in doel, delen de punten na knotsgekke partij

Real Madrid is op een 3-3-gelijkspel blijven steken op bezoek bij Levante. In een knotsgekke partij verzoop Real in de tweede helft, maar dankzij Vinicius kwam het toch nog boven water. Levante eindigde op de koop toe nog met een veldspeler in doel. Een bleke Eden Hazard werd gewisseld op het uur.

Levante - Real Madrid in een notendop:

Sleutelmoment: Roger en Campaña bezorgen Real vroeg in de tweede helft twee uppercuts. Het signaal voor Real-coach Ancelotti om in te grijpen. Een bleke Hazard mag gaan rusten, een gretige Vinicius vervangt hem en redt de meubelen voor Real.

Een no-brainer: Vinicius bezorgt een zoekend Real eigenhandig een punt met twee heerlijke goals. Slecht nieuws voor Hazard, die zijn basisplaats weleens zou kunnen kwijt zijn aan de Braziliaan. Statistiek: Levante is niet bepaald de favoriete tegenstander van Real. De vorige drie onderlinge duels won Levante twee keer en Real één keer. Nu bijt de Spaanse recordkampioen zijn tanden opnieuw stuk op de Valencianen.

Real domineert in de eerste helft

Na de klinkende 1-4-zege in Alavés, kon Real Madrid op speeldag twee in La Liga met vertrouwen op bezoek gaan bij Levante. In het bloedhete Valencia rekende Real-coach Ancelotti opnieuw op Eden Hazard, vorig week goed voor een assist, en Thibaut Courtois.

Real startte goed en had maar vijf minuten nodig om de score te openen. Nieuwkomer Alaba lanceerde een heerlijke lange bal op Benzema, die Bale de 0-1 voorschotelde. Courtois had amper werk en Real domineerde, maar het bleef op één doelpunt steken voor de rust.

Real verzuipt aan het begin van de tweede helft

Dan maar gas geven in de tweede helft, moeten de Madrilenen gedacht hebben. Maar na nog geen halve minuut in de tweede periode, was het zowaar Levante dat toesloeg. Roger Marti strafte slecht verdedigen bij Real af. Plots bleef er van het dominante Real niet veel meer over. Levante rook bloed en niet veel later waren de rollen al helemaal omgedraaid. Campaña nam een voorzet prinsheerlijk op de slof, Real hing in de touwen na twee snelle uppercuts.

Real herleeft (danzij Vinicius) in knettergek slot

Ancelotti moest ingrijpen en slachtofferde op het uur smaakmaker Isco. Ook Bale en een bleke Hazard moesten naar de kant. Het was vervolgens ook een van de invallers, Vinicius, die Real terug hoop gaf. Hij werkte een kwartier voor tijd een heerlijke counter goed af: de bordjes hingen terug in evenwicht. Erop en erover, hoopten ze bij Real, maar niets was minder waar. Opnieuw werd er niet doortastend verdedigd en Pier kon van dichtbij een hangende bal in doel tikken. Gelukkig voor Real had opnieuw Vinicius nog een antwoord in huis: met een heerlijk puntertje in het slot redde hij een punt voor de Koninklijke.

Het orgelpunt op een een knotsgekke partij volgde nog in minuut 87. Levante-doelman Fernández ging een balletje pakken ver buiten de zestien, rood was zijn deel. Omdat de wissels bij de thuisploeg op waren mocht verdediger Ruben Vezo nog even in doel plaatsnemen.

Bekijk de twee knappe goals van Vinicius: