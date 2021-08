LIVE: Wat doet Real, met Hazard en Courtois, op bezoek bij Levante?

15' eerste helft, minuut 15. Hazard is gestart op links, maar zwerft zoals gewoonlijk van flank naar flank. Het is nog even wachten op een eerste flits van de Rode Duivel . Hazard is gestart op links, maar zwerft zoals gewoonlijk van flank naar flank. Het is nog even wachten op een eerste flits van de Rode Duivel

10' eerste helft, minuut 10. Ondanks de vroege achterstand toont Levante zich wel moedig. Het voetbalt fluks en laat zich niet overbluffen door de trotse bezoekers. Doelkansen hebben we wel al even niet meer gezien. . Ondanks de vroege achterstand toont Levante zich wel moedig. Het voetbalt fluks en laat zich niet overbluffen door de trotse bezoekers. Doelkansen hebben we wel al even niet meer gezien.

5' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 5 door Gareth Bale van Real Madrid. 0, 1. goal Levante UD Real Madrid 19' 0 1

4' eerste helft, minuut 4. Daar is Bale al! De eerste goede aanval is meteen de goede voor Real. Benzema wordt heerlijk diepgestuurd door Alaba en legt simpel af tot bij Bale. Die legt de 0-1 in het mandje. . Daar is Bale al! De eerste goede aanval is meteen de goede voor Real. Benzema wordt heerlijk diepgestuurd door Alaba en legt simpel af tot bij Bale. Die legt de 0-1 in het mandje.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Wat doen Hazard en Courtois op bezoek in Levante? . De bal rolt! Wat doen Hazard en Courtois op bezoek in Levante?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:53 vooraf, 21 uur 53. Trekt Hazard goede lijn door? De man wiens prestatie opnieuw met argusogen zal gevolgd worden, is natuurlijk Eden Hazard. De Rode Duivel streek in de zomer van 2019 neer in Madrid, maar kon er nog niet bepaald een succesverhaal schrijven. Hazard sukkelde van de ene blessure in de andere en kreeg na twee moeilijke seizoenen de stempel van floptransfer opgeplakt. Dit seizoen hoopt Hazard de criticasters lik op stuk te geven. De Belg lijkt opnieuw helemaal fit en begon vorige week goed met een overtuigende prestatie en een assist in de 1-4-zege in Alavés. Trekt hij die goede lijn vandaag door? . Trekt Hazard goede lijn door? De man wiens prestatie opnieuw met argusogen zal gevolgd worden, is natuurlijk Eden Hazard. De Rode Duivel streek in de zomer van 2019 neer in Madrid, maar kon er nog niet bepaald een succesverhaal schrijven. Hazard sukkelde van de ene blessure in de andere en kreeg na twee moeilijke seizoenen de stempel van floptransfer opgeplakt. Dit seizoen hoopt Hazard de criticasters lik op stuk te geven. De Belg lijkt opnieuw helemaal fit en begon vorige week goed met een overtuigende prestatie en een assist in de 1-4-zege in Alavés. Trekt hij die goede lijn vandaag door?

21:45 vooraf, 21 uur 45. Met Levante krijgt Real vanavond niet zijn meest favoriete tegenstander tegenover zich. De laatste 6 onderlinge duels won het bescheiden Levante maar liefst drie keer van de Spaanse recordkampioen. Vorig seizoen verloren "Las Granotas" met 0-2 in eigen huis, maar op bezoek in Madrid gingen ze wel met 1-2 winnen. . Met Levante krijgt Real vanavond niet zijn meest favoriete tegenstander tegenover zich. De laatste 6 onderlinge duels won het bescheiden Levante maar liefst drie keer van de Spaanse recordkampioen. Vorig seizoen verloren "Las Granotas" met 0-2 in eigen huis, maar op bezoek in Madrid gingen ze wel met 1-2 winnen.

21:02 vooraf, 21 uur 02. Courtois en Hazard in de basis. Coach Ancelotti kiest ook weer voor aanvoerder Benzema én Bale in de basiself. De geblesseerde Modric zit niet in de selectie, Isco neemt zijn plaats in op het middenveld. . Courtois en Hazard in de basis Coach Ancelotti kiest ook weer voor aanvoerder Benzema én Bale in de basiself. De geblesseerde Modric zit niet in de selectie, Isco neemt zijn plaats in op het middenveld.

21:02 vooraf, 21 uur 02.

21:00 vooraf, 21 uur .

10:39 vooraf, 10 uur 39. Ancelotti looft Hazard op persmoment. Op het traditionele persmoment stak trainer Carlo Ancelotti gisteren de loftrompet over Eden Hazard. "Eden groeit toe naar zijn topniveau. Ik merk geen angst bij hem om in duel te gaan of getackeld te worden", vertelde hij. "Ik zie vooral een voetballer die zijn kwaliteiten wil laten zien. Net dat is cruciaal om het te maken bij een club als Real Madrid. Het mentale is hier nu veel belangrijker." . Ancelotti looft Hazard op persmoment Op het traditionele persmoment stak trainer Carlo Ancelotti gisteren de loftrompet over Eden Hazard. "Eden groeit toe naar zijn topniveau. Ik merk geen angst bij hem om in duel te gaan of getackeld te worden", vertelde hij. "Ik zie vooral een voetballer die zijn kwaliteiten wil laten zien. Net dat is cruciaal om het te maken bij een club als Real Madrid. Het mentale is hier nu veel belangrijker."

10:38 vooraf, 10 uur 38. Eden is niet meer bang om in duel te gaan. Carlo Ancelotti. Eden is niet meer bang om in duel te gaan Carlo Ancelotti

10:37 Het Spaanse Marca is zeker: Ancelotti zal Eden Hazard opnieuw aan de aftrap brengen, samen met Gareth Bale en Karim Benzema. vooraf, 10 uur 37. Het Spaanse Marca is zeker: Ancelotti zal Eden Hazard opnieuw aan de aftrap brengen, samen met Gareth Bale en Karim Benzema.

10:37 - Vooraf Vooraf, 10 uur 37

Opstelling Levante UD. Aitor Fernández, Jorge Miramon, Rober Pier, Rúben Vezo, Carlos Clerc, Gonzalo Melero, Nemanja Radoja, José Campaña, Jorge de Frutos, Roger, José Luis Morales Opstelling Levante UD Aitor Fernández, Jorge Miramon, Rober Pier, Rúben Vezo, Carlos Clerc, Gonzalo Melero, Nemanja Radoja, José Campaña, Jorge de Frutos, Roger, José Luis Morales

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, Nacho, David Alaba, Federico Valverde, Casemiro, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, Nacho, David Alaba, Federico Valverde, Casemiro, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema, Eden Hazard