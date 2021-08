LIVE: Vinicius houdt Real staande in knotsgekke tweede helft

Fase per fase

Fase per fase

23:58 einde, 23 uur 58. EINDE: Real en Levante delen punten na knettergekke partij. We hebben geen winnaar gekregen, na een knotsgekke partij. Real verzoop in de tweede helft, maar kwam dankzij Vinicius toch nog boven water. Levante eindigde op de koop toe nog met een veldspeler in doel. . EINDE: Real en Levante delen punten na knettergekke partij We hebben geen winnaar gekregen, na een knotsgekke partij. Real verzoop in de tweede helft, maar kwam dankzij Vinicius toch nog boven water. Levante eindigde op de koop toe nog met een veldspeler in doel.

90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

90+4' tweede helft, minuut 94. Asensio krijgt de bal voor zijn linker en haalt uit, maar zijn schot wijkt af. Nog anderhalve minuut. . Asensio krijgt de bal voor zijn linker en haalt uit, maar zijn schot wijkt af. Nog anderhalve minuut.

90+2' Gele kaart voor Rodrygo van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 92 Rodrygo Real Madrid

90' 6 minuten extra tijd. Wat een onwaarschijnlijk slot krijgen we hier voorgeschoteld. We krijgen nog 6 minuten extra tijd, krijgen we ook nog een winnaar? . tweede helft, minuut 90. 6 minuten extra tijd Wat een onwaarschijnlijk slot krijgen we hier voorgeschoteld. We krijgen nog 6 minuten extra tijd, krijgen we ook nog een winnaar?

88' tweede helft, minuut 88. Veldspeler in doel. Omdat alle wissels al opgebruikt waren bij Levante, moet verdediger Ruben Vezo even de Eric Deflandre in zichzelf naar boven halen en tussen de palen plaatsnemen. Alsof het allemaal nog niet gek genoeg was. . Veldspeler in doel Omdat alle wissels al opgebruikt waren bij Levante, moet verdediger Ruben Vezo even de Eric Deflandre in zichzelf naar boven halen en tussen de palen plaatsnemen. Alsof het allemaal nog niet gek genoeg was.

87' Rode kaart voor Aitor Fernández van Levante UD tijdens tweede helft, minuut 87 Aitor Fernández Levante UD

87' Fernández mag gaan douchen. Vinicius kan doorbreken, maar ziet plots de Levante-doelman voor zijn neus opduiken. Fernández weert de bal met de hand, ver buiten de zestien. Rood dus, Levante moet de slotminuten met 10 man volmaken. . tweede helft, minuut 87. Fernández mag gaan douchen Vinicius kan doorbreken, maar ziet plots de Levante-doelman voor zijn neus opduiken. Fernández weert de bal met de hand, ver buiten de zestien. Rood dus, Levante moet de slotminuten met 10 man volmaken.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Levante UD, Enric Franquesa erin, Jorge de Frutos eruit wissel Jorge de Frutos Enric Franquesa

85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Vinícius Júnior van Real Madrid. 3, 3. goal Levante UD Real Madrid einde 3 3

85' tweede helft, minuut 85. Vinicius houdt Real heerlijk staande. Wat een knotsgek slot van deze wedstrijd. Vinicius kan vanuit een scherpe hoek op doel besluiten en doet het prinsheerlijk. Met een puntertje richting verre hoek geeft hij Fernández het nakijken. . Vinicius houdt Real heerlijk staande Wat een knotsgek slot van deze wedstrijd. Vinicius kan vanuit een scherpe hoek op doel besluiten en doet het prinsheerlijk. Met een puntertje richting verre hoek geeft hij Fernández het nakijken.

82' tweede helft, minuut 82. Cantero laat de 4-2 liggen! Real lijkt helemaal van slag. Cantero wordt heerlijk diepgestuurd, omspeelt Courtois en hoeft de 4-2 maar binnen te werken. Hij besluit uiteindelijk op de buitenkant van de paal. Toegegeven, de hoek was redelijk scherp. . Cantero laat de 4-2 liggen! Real lijkt helemaal van slag. Cantero wordt heerlijk diepgestuurd, omspeelt Courtois en hoeft de 4-2 maar binnen te werken. Hij besluit uiteindelijk op de buitenkant van de paal. Toegegeven, de hoek was redelijk scherp.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Real Madrid, Luka Jovic erin, Federico Valverde eruit wissel Federico Valverde Luka Jovic

79' tweede helft, minuut 79. Levante opnieuw op voorsprong! Wat een wedstrijd. Vlak na de cooling break slaat Levante opnieuw genadeloos toe. De bal blijft hangen na een verre vrije trap, Pier kan van dichtbij binnentikken. . Levante opnieuw op voorsprong! Wat een wedstrijd. Vlak na de cooling break slaat Levante opnieuw genadeloos toe. De bal blijft hangen na een verre vrije trap, Pier kan van dichtbij binnentikken.

79' Doelpunt na vrije trap tijdens tweede helft, minuut 79 door Rober Pier van Levante UD. 3, 2. vrije trap Levante UD Real Madrid einde 3 2

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Levante UD, Enis Bardhi erin, José Campaña eruit wissel José Campaña Enis Bardhi

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Levante UD, Alejandro Cantero Sanchez erin, José Luis Morales eruit wissel José Luis Morales Alejandro Cantero Sanchez

75' Drankpauze. De spelers gaan nog eens aan de fles. De hitte hakt er stevig in. Krijgen we nog een winning goal in deze wedstrijd? . tweede helft, minuut 75. Drankpauze De spelers gaan nog eens aan de fles. De hitte hakt er stevig in. Krijgen we nog een winning goal in deze wedstrijd?

73' tweede helft, minuut 73. Vinicius met de gelijkmaker! Real leeft nog. Carvajal schakelt een paar Levante-spelers uit, Casemiro verstuurt vervolgens een wereldbal op Vinicius, die op zijn beurt zijn belager afhoudt en goed afwerkt. Heerlijke goal, alles is terug te herdoen! . Vinicius met de gelijkmaker! Real leeft nog. Carvajal schakelt een paar Levante-spelers uit, Casemiro verstuurt vervolgens een wereldbal op Vinicius, die op zijn beurt zijn belager afhoudt en goed afwerkt. Heerlijke goal, alles is terug te herdoen!