Villarreal houdt traditie in ere: weer geen thuiszege op de openingsspeeldag

Omdat Real Madrid en Barcelona nog in opbouw zijn (of in afbraak) zou dit wel eens hét seizoen waar subtoppers à la Villarreal hun slag kunnen slaan.

Dan mag je natuurlijk niet beginnen met een gelijkspel tegen het bescheiden, zij het stugge, Granada. Met Boulaye Dia haalde Villarreal een nieuwe spitsbroer voor sterspeler Gerard Moreno. Het was meteen duidelijk dat er muziek zit in die samenwerking al deed Granada er alles aan om de thuisploeg te frustreren.

Die frustratie leidde bij verdediger Foyth tot een 2e gele kaart, waardoor een slotoffensief van de winnaar van de Europa League wat uitbleef.

Het gelijkspel mag dan de logica van de statistiek respecteren (Villarreal kon van zijn laatste 6 thuismatchen op de openingsspeeldag er geen enkele winnen) het maakt ook duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor Unai Emery. Zijn team kon sinds de winst in de EL-finale tegen Manchester United geen enkele keer winnen, oefenduels meegerekend.