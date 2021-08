Leven maar (nog) geen magie na Messi: Barça wint eerste partij in nieuwe realiteit met 4-2

Helemáál weg is hij nog niet.



Rond Camp Nou hing er tijdens “Match I” na het tijdperk-Messi nog steeds een waas van de vertrokken legende.

Zijn shirt nog steeds te koop in de niet-officiële standjes met supportersmateriaal rond het stadion. Spandoeken aan hem gericht in de tribunes. En luid applaus - en gejoel - in minuut 10.



Maar hoeveel pijn het ook doet: FC Barcelona moet voort. Daarvoor kon trainer Ronald Koeman in het openingsduel tegen Real Sociedad rekenen op aanwinsten Memphis Depay en Eric Garcia, die maar net op tijd geregistreerd geraakten.



Ook aan de aftrap: de onvermoeibare Pedri. 18 jaar en aan "wedstrijd 243" - een grapje van Gary Lineker - bezig dit jaar. Het Spaanse toptalent trok eind vorig seizoen meteen naar het EK met Spanje, vervolgens naar de Olympische Spelen en keerde zonder rust terug naar Barça. Het is bijna onverantwoord.

Kussende Piqué

Barcelona leek overigens niet verlamd na het vertrek van Messi. Vooral in de eerste helft toonde het zich dominant door goed druk te zetten en veel kansen bij elkaar te voetballen.



Eerst kon Griezmann twee keer dreigen - met een halve omhaal en kopbal tegen de lat. Bij de derde mogelijkheid was het wel raak.

Uitgerekend Gerard Piqué scoorde met het hoofd het eerste doelpunt in de nieuwe realiteit van de Blaugrana.



De verdediger leverde deze week een flink deel van zijn loon in, zodat Barça de nieuwe aanwinsten tijdig kon registreren voor de competitiestart. Bij zijn viering kuste Piqué het embleem op zijn borst. Symbolisch.



In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Braithwaite de score. Op voorzet van Frenkie De Jong kopte de spits de 2-0 tegen de netten. Na rust controleerde Barça de partij zonder te domineren. Op het uur lukte Braithwaite zijn tweede van de avond door een rebound binnen te duwen.

Mijmeren naar Messi

Barça leek op rozen te zitten, maar moest alsnog bibberen. Lobete scoorde in minuut 82 de 3-1. Amper 3 minuten later volgde al de aansluitingstreffer van Oyarzabal. Een prachtige vrijschop. Het deed Camp Nou mijmeren naar een oude bekende…



Barça trok de zege wel over de streep. Sergi Roberto tikte de verlossende 4-2 binnen. Er is dus wel degelijk leven na Messi.



Al ontbrak het stukje magie dat de club de voorbije decennia zo uniek maakte. Toen altijd goed voor minstens één wonderlijke dribbel of fenomenale goal die viraal gaat op een zondagavond. Of staat binnenkort toch een nieuwe tovenaar recht?