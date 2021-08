Real blikt Alavés in na heerlijke assist Hazard en ondanks strafschop Courtois

Zoeken en niet vinden. Real Madrid en Deportivo Alavés speurden dan wel naar mogelijkheden in de eerste helft, maar uitgespeelde kansen bij elkaar voetballen zat er niet meteen in. Courtois moest enkele keren tussenbeide komen en zag ook hoe het leer na een lob van Pons op het dak van zijn doel viel. Wat Real Madrid daar tegenover zette? Enkele afstandschoten van Gareth Bale, maar ook een poging van Eden Hazard. Op de rand van de zestien zocht de Rode Duivel de verste hoek, maar vloog het leer over en naast. Hazard zat dan ook vol goede bedoelingen. Enkel dat vleugje magie ontbrak. Die creativiteit in de zone van de waarheid.

Courtois slikt strafschop, Hazard vervangen

En laat dat vleugje magie nu net zijn wat Hazard enkele minuten ver in de 2e helft liet zien. Met een fraai hakje legde hij het leer klaar voor Benzema, die zo'n kans nooit laat liggen: 0-1. Real Madrid schakelde dan over in 5e versnelling met doelpunten van Nacho en opnieuw Karim Benzema tot gevolg.



Klus geklaard, maar toch werd Thibaut Courtois nog in verlegenheid gebracht. Militao verstuurde een slappe terugspeelbal waarna Courtois de strafschop moest veroorzaken. Joselu stuurde Courtois naar de verkeerde kant. Het werd een kleine smet op de 100e wedstrijd van Courtois in La Liga voor Real Madrid.



Vinicius (ingevallen voor Hazard) dikte de score nog aan tot 1-4. De 3 punten gingen dan ook mee naar de Spaanse hoofdstad.