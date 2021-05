Real maakt Spaanse titelstrijd 2 minuten spannend, maar blijft met lege handen achter

De match van Atletico is net afgefloten. De stadsrivalen van Real zijn dus kampioen.

Real gaat aan de leiding. Benzema voegt aan zijn goal ook nog een assist toe. Al moet Modric het vooral zelf doen. Hij plukt de bal uit de lucht en trapt via de rug van een speler van Villarreal binnen. Knap gedaan van Modric wel.

Mariano verprutst de kans op de 2-1. Hij heeft ontzettend veel ruimte, maar levert dan toch nog een slechte pass af tussen Isco en Benzema in.

Benzema bezorgt Real naar alle waarschijnlijkheid nog een puntje. Hij blijft ijzig koel voor doel en schiet de 1-1 met zijn rechter in de bovenhoek. Knappe goal, maar ze lijkt wel te laat te komen.

Behalve af en toe een wissel is er werkelijk niets te zien op het veld. Ook de bezoekers spelen in de tweede helft niet meer met veel energie. Mogelijk zitten ze met hun gedachten al bij de finale van de Europa League op woensdag.

77'

