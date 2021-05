Kan de titel nog voor Real? Het moet winnen van Villarreal

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396115432613031940

17:12

vooraf, 17 uur 12. Real rekent op Asensio, Vinicius en Benzema om te scoren. Real kan voor de allerlaatste opdracht van het seizoen niet rekenen op Hazard (blessure) en Kroos (corona). Daardoor krijgen Asensio en Valverde hun kans in de basis. Voor de rest weinig verrassingen. Ramos zit opnieuw in de selectie, maar Zidane gooit hem niet meteen voor de leeuwen. Hij zal eerder de joker worden als er echt nog gebikkeld moet worden. Militao en Varane spelen centraal achterin. De jonge Gutierrez krijgt op linksachter opnieuw de voorkeur op Marcelo. Courtois staat uiteraard in doel. .