Celta en Santi Mina slaan Barcelona definitief uit de titelrace

Barcelona domineerde de eerste helft en de 1-0 van Lionel Messi net voor het halfuur kwam dus niet onverwacht. Maar net voor de pauze kreeg Barcelona het deksel op de neus. Na een snelle tegenaanval maakte Santi Mina gelijk: 1-1.

Na de rust trok Barcelona massaal naar voren op zoek naar de voorsprong, maar Clement Lenglet gooide in de slotfase de ruiten van de thuisploeg in met zijn tweede gele kaart.

In de voorlaatste minuut strooide Santi Mina nog wat extra zout in de wonde met de 1-2. Door de nederlaag is de derde plaats het hoogst haalbare voor Barcelona dit seizoen. Afwachten of dat genoeg is voor Ronald Koeman om ook volgend seizoen nog coach te zijn in Barcelona.