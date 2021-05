Yannick Carrasco en Luis Suarez houden Atletico Madrid op juiste spoor

Osasuna moest de hele wedstrijd de wet van de sterkste ondergaan, maar voetbal is en blijft een vreemd spelletje. Het doelhout en Osasuna-keeper Herrera hielden de 0 op het bord en Atletico zag ook nog 2 goals terecht afgekeurd worden voor buitenspel.

In de 76e minuut sloeg Osasuna onverwacht toe. Oblak sloeg de kopbal van Budimir wel uit zijn doel, maar pas nadat de bal over de achterlijn was gegaan. Dat had de VAR gezien en plots zat Atletico in nesten.

Simeone gooide in het slotkwartier alles in de strijd en dat loonde. Invaller Lodi Renan knalde de gelijkmaker in het dak van het doel en in de voorlaatste minuut viel de bevrijdende goal. Yannick Carrasco haalde de achterlijn en legde perfect terug op Suarez voor de 2-1.

Atletico Madrid heeft zijn lot op de slotspeeldag in eigen handen. Als het wint op bezoek bij Valladolid, dan is de titel een feit. Real Madrid moet zelf winnen van Villarreal en hopen op een misstap van Atletico.