LIVE: Hoe doen Yannick Carrasco en Atletico het tegen Osasuna?

Darko Brašanac (CA Osasuna) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Luis Suárez (Atlético Madrid).

Darko Brašanac (CA Osasuna) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Luis Suárez (Atlético Madrid). eerste helft, minuut 34.

Darko Brašanac (CA Osasuna) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Marcos Llorente (Atlético Madrid).

Darko Brašanac (CA Osasuna) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Marcos Llorente (Atlético Madrid). eerste helft, minuut 24.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Luis Suárez (Atlético Madrid) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Luis Suárez (Atlético Madrid) stond buitenspel. eerste helft, minuut 24.

Pech voor Atlético Madrid, want het schot van Luis Suárez strandt op de paal.

Pech voor Atlético Madrid, want het schot van Luis Suárez strandt op de paal. eerste helft, minuut 22.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Luis Suárez (Atlético Madrid) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Luis Suárez (Atlético Madrid) stond buitenspel. eerste helft, minuut 11.

10'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Ángel Correa (Atlético Madrid), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 10.