LIVE: Messi scoort als eerste in Spaanse titelstrijd, Suarez laat kansen liggen

eerste helft, minuut 38. Goal in Barcelona: 1-1. Lang heeft Barcelona niet van de voorsprong kunnen genieten: Celta scoort snel tegen. Santi Mina zet de eerste kans van de bezoekers meteen om. Hij klopt Ter Stegen in de korte hoek: 1-1. .

36'

eerste helft, minuut 36. Over de match van Real Madrid hebben we het nog niet veel gehad. In Bilbao is nauwelijks een kans te zien. .