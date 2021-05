Titel verkeken? Barcelona verslikt zich onverwacht in Levante

Levante, de 2e ploeg uit Valencia, was dit seizoen een gesel voor de titelkandidaten: 3 op 6 tegen Real Madrid en 4 op 6 tegen Atletico. Alleen tegen Barcelona had het nog geen punt kunnen rapen.

En dat leek ook thuis niet te lukken. Barcelona stapelde de kansen op en Lionel Messi sloeg halfweg de eerste helft toe met een volley, goed voor doelpunt nummer 37 dit seizoen. Toen Pedri nog voor de rust verdubbelde na heerlijk voorbereidend werk van Messi en Dembélé, leek de zege binnen.

Maar niets was minder waar: Levante ging een portie vertrouwen halen in de kleedkamers. Melero kopte snel de aansluitingstreffer binnen, 3 luttele minuten later was Morales daar al met de gelijkmaker.

Met de titeldroom in het hoofd kon Barcelona snel reageren na de dubbele opdoffer. Dembélé knalde de 3-2 onhoudbaar in de linkerbovenhoek, maar opnieuw kon Barça de zege niet vasthouden. Sergio Léon troefde Piqué af aan de eerste paal.

Met nog 2 duels op het programma lijkt Barcelona zijn titelkansen verspeeld te hebben. Atletico kan morgen 4 punten uitlopen, Real Madrid kan donderdag 2 punten voorsprong nemen.