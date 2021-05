LIVE: De leidersplaats ligt voor het grijpen voor Real Madrid tegen Sevilla

22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Fernando van Sevilla. 0, 1. goal Real Madrid Sevilla 24' 0 1

21' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 21 Casemiro Real Madrid

16' eerste helft, minuut 16. De afgekeurde goal van Benzema heeft wel voor meer enthousiasme gezorgd bij de thuisploeg. Sevilla moet de bal nu aan Real laten. Real zoekt een combinatie om de 11 spelers van Sevilla op eigen helft uit verband te spelen. . De afgekeurde goal van Benzema heeft wel voor meer enthousiasme gezorgd bij de thuisploeg. Sevilla moet de bal nu aan Real laten. Real zoekt een combinatie om de 11 spelers van Sevilla op eigen helft uit verband te spelen.

12' VAR keurt de 1-0 van Benzema af. Real scoort na een perfecte voorzet van Odriozola op het hoofd van Benzema, maar de man die voorzette, stond buitenspel. Dat is niet aan het oog van de VAR ontgaan. . eerste helft, minuut 12. VAR keurt de 1-0 van Benzema af Real scoort na een perfecte voorzet van Odriozola op het hoofd van Benzema, maar de man die voorzette, stond buitenspel. Dat is niet aan het oog van de VAR ontgaan.

10' eerste helft, minuut 10. Benzema loopt zich vast. Een zeldzame tegenstoot van Real levert al snel niets op omdat Benzema goed wordt opgevangen. . Benzema loopt zich vast Een zeldzame tegenstoot van Real levert al snel niets op omdat Benzema goed wordt opgevangen.

8' eerste helft, minuut 8. Papu Gomez zet Valverde even in zijn hemd met een verrassend hakje, maar daar is Casemiro al om de voorzet van Acuna onschadelijk te maken. Real doet zelf voorlopig wel niets met balverlies. Het start futloos. . Papu Gomez zet Valverde even in zijn hemd met een verrassend hakje, maar daar is Casemiro al om de voorzet van Acuna onschadelijk te maken. Real doet zelf voorlopig wel niets met balverlies. Het start futloos.

6' eerste helft, minuut 6. Sevilla probeert heel hoog druk te zetten en dat levert voorlopig het meeste balbezit op. Meer dan rondspelen is het niet, want Real vangt de bezoekers goed op. . Sevilla probeert heel hoog druk te zetten en dat levert voorlopig het meeste balbezit op. Meer dan rondspelen is het niet, want Real vangt de bezoekers goed op.

3' eerste helft, minuut 3. Kroos lanceert en eerste keer Vinicius en dan weet je dat het snel gaat tot in het strafschopgebied. Even traditioneel is dat Vinicius zich dan vast dribbelt en te weinig overzicht toont. . Kroos lanceert en eerste keer Vinicius en dan weet je dat het snel gaat tot in het strafschopgebied. Even traditioneel is dat Vinicius zich dan vast dribbelt en te weinig overzicht toont.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Real Madrid heeft afgetrapt tegen Sevilla. Real grijpt bij winst de leidersplaats in La Liga, maar als Sevilla wint, doet het ook helemaal mee in de titelstrijd. . Begin eerste helft Real Madrid heeft afgetrapt tegen Sevilla. Real grijpt bij winst de leidersplaats in La Liga, maar als Sevilla wint, doet het ook helemaal mee in de titelstrijd.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50.

20:39 vooraf, 20 uur 39.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Wat staat op het spel? Zowel Real als Sevilla zitten nog in de race om de titel. Als Real vanavond wint, dan komt het naast Atletico op 77 punten, maar dan grijpt Real de eerste plaats op basis van de onderlinge resultaten. Sevilla lijkt in dat scenario uitgeschakeld voor de titel. Wint Sevilla, dan komt het op een punt van Real, twee punten van Barcelona en drie van Atletico. Met nog 9 punten te verdienen is Sevilla dan meer dan ooit in de race om de titel. . Wat staat op het spel? Zowel Real als Sevilla zitten nog in de race om de titel. Als Real vanavond wint, dan komt het naast Atletico op 77 punten, maar dan grijpt Real de eerste plaats op basis van de onderlinge resultaten. Sevilla lijkt in dat scenario uitgeschakeld voor de titel.



Wint Sevilla, dan komt het op een punt van Real, twee punten van Barcelona en drie van Atletico. Met nog 9 punten te verdienen is Sevilla dan meer dan ooit in de race om de titel.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Sevilla kostte de twee andere titelkandidaten al punten. Sevilla pakte dit seizoen al 3 op 6 tegen Atletico en 1 op 6 tegen Barcelona. Real won de heenmatch in Sevilla met veel moeite met 0-1. Real kan in de titelstrijd enkel met opnieuw drie punten tevreden zijn. . Sevilla kostte de twee andere titelkandidaten al punten Sevilla pakte dit seizoen al 3 op 6 tegen Atletico en 1 op 6 tegen Barcelona. Real won de heenmatch in Sevilla met veel moeite met 0-1. Real kan in de titelstrijd enkel met opnieuw drie punten tevreden zijn.

20:22 vooraf, 20 uur 22.

20:04 vooraf, 20 uur 04. Hazard verhuist weer op de bank. Eerder deze week stond Eden Hazard in de basis voor de Champions League-match tegen Chelsea, maar vanavond moet de Rode Duivel weer toekijken. Coach Zinédine Zidane plaatst hem op de bank voor de competitietopper tegen Sevilla. . Hazard verhuist weer op de bank Eerder deze week stond Eden Hazard in de basis voor de Champions League-match tegen Chelsea, maar vanavond moet de Rode Duivel weer toekijken. Coach Zinédine Zidane plaatst hem op de bank voor de competitietopper tegen Sevilla.

20:04 De opstelling van Real Madrid:. vooraf, 20 uur 04. De opstelling van Real Madrid:

11:20 Zidane zet het vizier van zijn manschappen alvast op scherp:. vooraf, 11 uur 20. Zidane zet het vizier van zijn manschappen alvast op scherp: