Spaanse lentezon inspireert Barça en Atletico niet tot goals, profiteert Real morgen?

Onder een stralende Catalaanse lentezon versierde vooral Atletico de meeste kansen voor de rust. Marc-André Ter Stegen moest tot drie keer toe zijn kunnen tonen op schotjes van Llorente, Suarez en Carrasco, de beste man bij de bezoekers.

Op het halfuur was Busquets uitgevallen met een hoofdblessure en het was vooral daardoor dat Barça zijn greep op de westrijd verloor.

Net voor de rust was de beste kans van de eerste helft wel nog voor de thuisploeg. Messi kon net niet scoren na een geweldige solo.

Na de koffie was het snel duidelijk dat Atletico-coach Diego Simeone vrede nam met een gelijkspel. De bezoekers trokken met z'n allen terug en kwamen er maar zelden uit.

Barça wilde uiteraard wel en het kreeg ook nog een pak kansen om te scoren. Vlak voor tijd had Dembélé altijd de 1-0 op het bord moeten zetten met zijn hoofd, maar de Franse sneltrein mikte onbesuisd over van dichbij.

Ook Messi kreeg nog een uitstekende kans met een vrije trap, maar kreeg de bal net niet in doel. Oblak was wel in de buurt.

Het bleef bij 0-0 en daar is voor Real Madrid tevreden mee. De derde hond in de Spaanse titelstrijd kan morgen zowaar leider worden als het zelf wint van Sevilla, dat ook nog kampioen kan worden. Real heeft dan wel evenveel punten als stadsgenoot Atletico, maar deed het beter in de onderlinge duels.