LIVE: Barça en Atletico houden mekaar voorlopig in evenwicht

48' tweede helft, minuut 48. Lenglet werkt de bal gevaarlijk weg in de voeten van Suarez. De Uruguayaan twijfelt niet en haalt meteen uit. Ter Stegen moet niet in actie komen.

47' tweede helft, minuut 47. De tweede helft begint met een gele kaart voor Felipe. De vrije trap wordt door Messi uitstekend getrapt, maar geen enkele ploegmaat kan bij de bal.

46' Gele kaart voor Felipe van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 46 Felipe Atlético Madrid

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De tweede helft is begonnen in Barcelona. Bij de thuisploeg is Araujo in de ploeg gekomen voor Mingueza, die sterretjes zag tegen Carrasco.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:02 rust, 17 uur 02. Vervanging bij FC Barcelona, Ronald Araújo erin, Óscar Mingueza eruit wissel Óscar Mingueza Ronald Araújo

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. De eerste helft zit erop in Camp Nou. De meeste kansen waren voor de bezoekers, de beste voor Messi. Ter Stegen en Oblak deden het telkens uitstekend: 0-0.

44' eerste helft, minuut 44. Ook Carrasco rondt bijna een knap nummertje af. De Rode Duivel laat Mingueza ter plaatse, maar loopt zich dan wat vast in de zestien.

43' eerste helft, minuut 43. Het is uiteindelijk Oblak die de bal nog net in hoekschop duwde. Dat was met het blote oog niet te zien.

40' eerste helft, minuut 40. Wat een actie van Messi! Na een geweldige solo zet Messi de bal net naast. De beste kans van de eerste helft is zowaar nog voor de voor de kleine Argentijn.

40' eerste helft, minuut 40. Nog vijf minuten tot de rust. Voor Jan Oblak is het voorlopig een rustige middag in de zon. Het sluitstuk van Atletico kreeg amper werk op te knappen.

38' eerste helft, minuut 38. Derde keer Ter Stegen. Carrasco is de volgende die kan schieten in de zestien. Ter Stegen doet het opnieuw uitstekend. In de rebound gaat Suarez neer in het strafschopgebied na "contact" met de doelman, Ter Stegen lacht er eens mee.

36' eerste helft, minuut 36. Het antwoordje van Barcelona komt van Messi. Hij schudt twee verdedigers van zich af en wordt dan tegen de grond getrokken door invaller Saul: geel!

35' Gele kaart voor Saúl van Atlético Madrid tijdens eerste helft, minuut 35 Saúl Atlético Madrid

35' eerste helft, minuut 35. Ook Suarez raakt niet voorbij Ter Stegen. Meteen na de kans van Llorente moet Ter Stegen nog een keer alles uit de kast halen op een schot uit een scherpe hoek van Suarez. De Duitser doet het opnieuw uitstekend.

34' eerste helft, minuut 34. Ter Stegen redt Barça. Ter Stegen moet dan toch eens ingrijpen. Carrasco duikt goed in de rug van Mingueza. Hij vindt Llorente voor doel, maar die krijgt de bal niet voorbij het sluitstuk van Barcelona.

33' eerste helft, minuut 33. Het tempo is ondertussen volledig uit de wedstrijd verdwenen. Wanneer zien we nog eens een doelman aan het werk.