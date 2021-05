Lionel Messi trekt Barcelona ondanks gemiste penalty over de streep

Vijf doelpunten na rust, hoofdrol voor Messi

De Spaanse titelstrijd is razendspannend. Nog vier teams maken aanspraak op de titel. Leider Atletico staat er het beste voor, gevolgd door Real Madrid, Barcelona en zelfs Sevilla ligt nog op de loer. Op bezoek bij Valencia was het dus zaak om te winnen voor Barça.

In de eerste helft was het ook de betere ploeg, maar ondanks enkele knappe aanvallen kwam het niet tot scoren. Rusten met een 0-0-score was het logische gevolg.

Na de rust was het zowaar Valencia dat op voorsprong kwam. Ter Stegen had een black-out, Gabriel Paulista kon vrij binnenkoppen. Barça moest vol aan de bak.

En dat deed het ook, niet veel later kreeg het een strafschop. Messi miste, maar kon in de herneming nog voorbij Cillessen frommelen. Niet veel later pikte ook Griezmann zijn doelpunt mee: 1-2, de rollen omgedraaid.

Met een sublieme vrije trap, die via de paal in doel belandde, kroonde Messi zich tot matchwinnaar. Een fantastische kanonskogel van Soler legde de 2-3-eindstand uiteindelijk nog vast.

Barcelona komt op die manier op twee punten van leider Atletico (76 ptn) en op gelijke hoogte met Real Madrid (74 ptn). Volgende week ontvangt het Atletico in Camp Nou voor een onderling duel.