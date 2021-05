VIDEO: Net geen doelpunt van Eden Hazard, wel een heerlijke hakbal

Ei zo na een doelpunt van Hazard

De laatste keer dat Hazard aan de aftrap had gestaan van een competitiematch in Spanje dateerde al van januari. Na blessureleed kon hij eindelijk nog een keer opdraven in de basis en dat deed hij erg gretig.

De wedstrijd was nog maar enkele minuten aan de gang of Hazard ging zijn kans al. Nadat hij de bal had opgedreven, besloot hij over.

Halverwege de eerste helft stond het vizier van de Rode Duivel scherper. Wanneer Marcelo een bal over de verdediging zwiepte, trapte hij meteen op doel. Zonder de vingertoppen van Osasuna-doelman Herrera had hij nog een keer gescoord.

Geen doelpunt dus voor Hazard, wel een heerlijke hakbal. Kijk maar naar de video hieronder.