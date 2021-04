Barcelona laat geen steek vallen en haalt Real Madrid bij in de stand

Villarreal kwam in eigen huis op voorsprong na een doelpunt van Chukwueze. De Nigeriaanse aanvaller dribbelde Ter Stegen: 1-0.

Lang bleef de bonus niet staan, want Griezmann had er zin in. Minder dan 10 minuten na de 1-0 gaf het scorebord 1-2 aan. De Fransman scoorde met een lob en een bal in de hoek (na een defensieve fout van de verdediging).