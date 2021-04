LIVE: Eden Hazard zit vanavond op de bank tegen Betis, Courtois in doel

39' eerste helft, minuut 39. Benzema haalt uit. Benzema heeft plots veel ruimte in de zestien, controleert de botsende pass van Isco met de borst en jast de bal in één ruk over. Krijgen we nog een goal voor de rust? . Benzema haalt uit Benzema heeft plots veel ruimte in de zestien, controleert de botsende pass van Isco met de borst en jast de bal in één ruk over. Krijgen we nog een goal voor de rust?

35' Gele kaart voor Isco van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 35 Isco Real Madrid

35' eerste helft, minuut 35. Isco op de bon. Op het gladde veld glijdt Isco stevig door op Miranda. Het levert hem de eerste gele kaart van de wedstrijd op. . Isco op de bon Op het gladde veld glijdt Isco stevig door op Miranda. Het levert hem de eerste gele kaart van de wedstrijd op.

34' eerste helft, minuut 34. Het is Modric die de bal vanaf rechts voor doel krult. Daar wordt het gevaar weggekopt door de luchtafweer van Betis. . Het is Modric die de bal vanaf rechts voor doel krult. Daar wordt het gevaar weggekopt door de luchtafweer van Betis.

33' eerste helft, minuut 33. Canales gaat op de voet staan van Isco, die het uitkermt van de pijn. Het levert Real Madrid ook een vrije trap op op een interessante plek. . Canales gaat op de voet staan van Isco, die het uitkermt van de pijn. Het levert Real Madrid ook een vrije trap op op een interessante plek.

29' eerste helft, minuut 29. Schuiver van Canales. Plots is daar dan toch nog eens Betis. Canales schudt een verrassend schot uit zijn sloffen, maar krijgt de bal niet tussen de palen. Courtois zat er overigens ook goed bij. . Schuiver van Canales Plots is daar dan toch nog eens Betis. Canales schudt een verrassend schot uit zijn sloffen, maar krijgt de bal niet tussen de palen. Courtois zat er overigens ook goed bij.

26' eerste helft, minuut 26. Daar is Real Madrid opnieuw. Isco beroert een voorzet met zijn hoofd, gevaarlijk wordt het evenwel niet. Toch is het duidelijk dat de thuisploeg de match in handen genomen heeft. Betis moet wijken. . Daar is Real Madrid opnieuw. Isco beroert een voorzet met zijn hoofd, gevaarlijk wordt het evenwel niet. Toch is het duidelijk dat de thuisploeg de match in handen genomen heeft. Betis moet wijken.

23' eerste helft, minuut 23. Real Madrid dringt aan. Real Madrid lijkt beter in de wedstrijd te komen en dat resulteert in een dubbele kans. Na een goeie combinatie met Benzema mikt Rodrygo op de keeper. In het vervolg van de aanval is het Benzema zelf die afdrukt. Opnieuw ligt Bravo dwars. . Real Madrid dringt aan Real Madrid lijkt beter in de wedstrijd te komen en dat resulteert in een dubbele kans. Na een goeie combinatie met Benzema mikt Rodrygo op de keeper. In het vervolg van de aanval is het Benzema zelf die afdrukt. Opnieuw ligt Bravo dwars.

18' eerste helft, minuut 18. Matige vrije trap. Casemiro wordt onderuit geschoffeld net buiten de zestien, aan de linkerflank. Isco neemt de vrije trap vanuit een scherpe hoek voor zijn rekening. Hij mikt de bal ver over de kooi van Betis-doelman Bravo. Zidane zucht aan de zijlijn: "Dit kan ik nog beter", lijkt de Fransman te denken. En dat zou best wel eens kunnen. . Matige vrije trap Casemiro wordt onderuit geschoffeld net buiten de zestien, aan de linkerflank. Isco neemt de vrije trap vanuit een scherpe hoek voor zijn rekening. Hij mikt de bal ver over de kooi van Betis-doelman Bravo. Zidane zucht aan de zijlijn: "Dit kan ik nog beter", lijkt de Fransman te denken. En dat zou best wel eens kunnen.

17' eerste helft, minuut 17. De ervaren Joaquin probeert een opening te forceren op de linkerflank, maar het balletje van de flankaanvaller is iets te hard. . De ervaren Joaquin probeert een opening te forceren op de linkerflank, maar het balletje van de flankaanvaller is iets te hard.

14' eerste helft, minuut 14. Benzema komt eens piepen. We noteren een eerste (halve) mogelijkheid voor de thuisploeg. Victor Ruiz haalt er een voorzet uit voor de neus van Benzema. De corner levert niks op. . Benzema komt eens piepen We noteren een eerste (halve) mogelijkheid voor de thuisploeg. Victor Ruiz haalt er een voorzet uit voor de neus van Benzema. De corner levert niks op.

13' eerste helft, minuut 13. Alerte Asensio. Isco trekt zich op gang op links en probeert Asensio diep te sturen. Emerson zit er met een uitstekende sliding tussen. . Alerte Asensio Isco trekt zich op gang op links en probeert Asensio diep te sturen. Emerson zit er met een uitstekende sliding tussen.

11' eerste helft, minuut 11. Na een kortgenomen hoekschop dropt Joaquin de bal in de zestien. De Real-defensie ruimt op voor het gevaarlijk kan worden. . Na een kortgenomen hoekschop dropt Joaquin de bal in de zestien. De Real-defensie ruimt op voor het gevaarlijk kan worden.

7' eerste helft, minuut 7. Zelfverzekerd Betis. Betis is al 5 matchen ongeslagen en dat is eraan te zien op het veld. Het team van coach Manuel Pellegrini, die nog een verleden heeft bij Real Madrid, staat met vertrouwen te voetballen. . Zelfverzekerd Betis Betis is al 5 matchen ongeslagen en dat is eraan te zien op het veld. Het team van coach Manuel Pellegrini, die nog een verleden heeft bij Real Madrid, staat met vertrouwen te voetballen.

4' eerste helft, minuut 4. Real Madrid kijkt de kat uit de boom in de openingsfase. Betis mag de bal rustig laten rondgaan. . Real Madrid kijkt de kat uit de boom in de openingsfase. Betis mag de bal rustig laten rondgaan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt op de mooie grasmat in Valdebabas, waar Real Madrid speelt tijdens de werken in Bernabeu. . Aftrap De bal rolt op de mooie grasmat in Valdebabas, waar Real Madrid speelt tijdens de werken in Bernabeu.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 vooraf, 21 uur . Na een herdenkingsminuut voor de vader van clublegende Emilio Butragueño zijn we klaar voor de aftrap! . Na een herdenkingsminuut voor de vader van clublegende Emilio Butragueño zijn we klaar voor de aftrap!

