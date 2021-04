Invaller Eden Hazard kan de ban niet breken voor slap Real Madrid

De weergoden zorgden voor een druilerige avond in Madrid en ook de voetbalgoden waren de wedstrijd tussen Real Madrid en Betis niet gunstig gezind.

In een erg matige 1e helft grossierden beide teams in slordigheden, Betis was aanvankelijk ook de gretigste ploeg. Een ongeïnspireerd Real Madrid werd pas halfweg de 1e periode wat dreigende, al was de beste mogelijkheid wel voor de bezoekers. Canales kreeg zijn schot niet binnen de palen.

Na de koffie tekende Rodrygo eerder per ongeluk voor de grootste kans van de wedstrijd. Een voorzet van de Braziliaan waaide via de vingers van Betis-keeper Bravo op de lat. Aan de overkant hield Courtois zijn team recht oog in oog met Iglesias.

Toch maar Eden Hazard dan, die bij zijn rentree nog een kwartier kreeg om zich te tonen. Maar ook de Rode Duivel bleek niet over superkrachten te beschikken, Betis hield makkelijk vast aan een puntje.

Voor Real Madrid is de puntendeling een slechte zaak in de titelstrijd. Leider Atletico kan zondag 5 punten uitlopen en ook Barcelona kan bij winst op Villarreal over de Koninklijke wippen.