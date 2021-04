Real houdt zijn titelkansen in leven dankzij alweer uitblinker Benzema (video)

In de heenmatch had Cadiz voor een enorme stunt gezorgd door in Madrid te winnen. Dat kon en mocht Real geen tweede keer overkomen, maar met een lange lijst afwezigen, zal Cadiz vooraf toch hoop hebben gehad.

Die hoop duurde een halfuur. Toen zag de VAR een fout op Vinicius in het strafschopgebied. Benzema twijfelde niet. Drie minuten later zorgde hij met een uitstekende voorzet dat Odriozola de 0-2 in doel kon koppen en Benzema maakte het werk nog voor de rust af. Hij kopte de 0-3 van dichtbij binnen.

Samen met Cristiano Ronaldo en de Braziliaanse Ronaldo is Benzema de enige speler van Real die deze eeuw meer dan 20 competitiegoals kon maken in drie opeenvolgende seizoenen.

In de tweede helft had Real nog kansen, maar de ruststand bleef op het bord. Real blijft op drie punten staan van leider Atletico.