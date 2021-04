Real Madrid geeft titelkansen van Barcelona een dreun in uitgeregende Clasico

Sensationele openingsgoal

De enige kans van Barcelona voor de rust kwam er op een hoekschop. Messi zag zijn olympisch doelpunt (een hoekschop rechtstreeks in doel) uiteen spatten op de paal. Courtois, voor het overige werkloos voor de rust, was geklopt.

FC Barcelona kon een gouden zaak doen in de Spaanse titelstrijd bij een eventuele overwinning bij de aartsrivaal. De Catalanen gaven niet thuis voor de rust en het was Karim Benzema die Real verdiend op voorsprong bracht met een subliem hakje achter zijn steunbeen.

Gelijkmaker spat uiteen op de lat

Na de rust acteerde Barcelona wel op niveau, maar het was telkens net niet voor de bezoekers. Tot Mingueza exact op het uur de aansluitingstreffer met zijn knie in doel werkte na een vlotte aanval op links. Ondertussen gingen de hemelsluizen helemaal open in Madrid.



Op de kletsnatte grasmat vond vooral Barcelona zijn draai. Messi kreeg drie keer een kans op een vrije trap, drie keer "faalde" de Argentijn. Ook een kopbal van invaller Moriba ging niet tussen de palen.

Real van zijn kant trok met z'n allen terug, probeerde het af te maken op de counter, wat telkens mislukte omdat de laatste pass ontbrak.

In het slotkwartier zette Barça nog een keertje alles op alles, Real bleef kamperen voor eigen doel en viel nog met z'n tienen na twee snelle gele kaarten voor Casemiro. Invaller Braithwaite probeerde een penalty te versieren, maar scheidsrechter Gil Manzano trapte niet in de val van de Deen.

Barcelona bleef komen tot diep in de toegevoegde tijd. Het allerlaatste wapenfeit was een trap op de lat van Moriba, ook de mee opgerukte Ter Stegen kon niet scoren in de rebound.

Met 2-1 mag Real zeer tevreden zijn, het is voorlopig co-leider met stadsgenoot Atletico Madrid met 66 punten, Barça volgt op 1 punt als derde.