Eden Hazard traint mee, maar zit niet in selectie voor Clasico

14:54 vooraf, 14 uur 54. Hazard niet in selectie. Zinedine Zidane heeft dan toch niet tot morgen gewacht om zijn selectie te onthullen. In zijn 19-koppige groep heeft de Real-coach geen plekje voorzien voor Eden Hazard. Vanmorgen zei Zidane nog dat Hazard zich veel beter voelt. De Rode Duivel deed mee in een rondo met de basiself van Real. Zidane wou toen nog niet zeggen of de Rode Duivel beschikbaar zou zijn voor de topper tegen Barcelona van morgenavond. Maar blijkbaar komt de Clasico dus nog te vroeg. Hazard speelde met Real nog nooit tegen Barcelona, omdat hij toen telkens niet fit genoeg was.

Vanmorgen zei Zidane nog dat Hazard zich veel beter voelt. De Rode Duivel deed mee in een rondo met de basiself van Real. Zidane wou toen nog niet zeggen of de Rode Duivel beschikbaar zou zijn voor de topper tegen Barcelona van morgenavond.

Maar blijkbaar komt de Clasico dus nog te vroeg. Hazard speelde met Real nog nooit tegen Barcelona, omdat hij toen telkens niet fit genoeg was.

13:47 vooraf, 13 uur 47. Geen Sergio Ramos bij Real Madrid. Wie morgen niet zal spelen, is Sergio Ramos. De 35-jarige aanvoerder van Real Madrid kampt met een spierblessure. Moet hij dan zijn laatste Clasico vanuit de tribunes volgen? "Hopelijk niet", antwoordde coach Zinédine Zidane op de persconferentie. "Sergio zal niet spelen, dat is jammer, maar hopelijk blijft hij nog even." En Messi? Wordt het zijn laatste Clasico? "Dat hoop ik ook niet", sprak Zidane. "Dat hij maar bij Barcelona blijft voetballen. Hij doet het goed daar", lachte de coach.

"Hopelijk niet", antwoordde coach Zinédine Zidane op de persconferentie. "Sergio zal niet spelen, dat is jammer, maar hopelijk blijft hij nog even."

En Messi? Wordt het zijn laatste Clasico? "Dat hoop ik ook niet", sprak Zidane.

"Dat hij maar bij Barcelona blijft voetballen. Hij doet het goed daar", lachte de coach.

13:16 vooraf, 13 uur 16. Zidane: "Zullen zaterdag zien of Hazard beschikbaar is". Real-coach Zinédine Zidane laat nog niet in zijn kaarten kijken. "Morgen zullen we pas zien of Eden Hazard beschikbaar is voor de wedstrijd. Het gaat alleszins beter met hem", sprak de voormalige topvoetballer daags voor de Clasico. "Er is een recuperatieproces en dan moeten we bekijken hoe de speler zich voelt. Eden moet zich klaar voelen om te spelen."

"Er is een recuperatieproces en dan moeten we bekijken hoe de speler zich voelt. Eden moet zich klaar voelen om te spelen."

11:35 vooraf, 11 uur 35. Eden Hazard draait mee in rondo op training. Viert Eden Hazard morgenavond zijn rentree in de Clasico? Op training maakt de Rode Duivel alvast deel uit van de basiself. De nummer 7 draait - op z'n Hazards - mee in een rondo. Vorige maand speelde Hazard nauwelijks een kwartier. Een nieuwe spierblessure hield hem aan de kant.

Vorige maand speelde Hazard nauwelijks een kwartier. Een nieuwe spierblessure hield hem aan de kant.

11:34 vooraf, 11 uur 34. Bovenaan herkent u Eden Hazard.

11:25 - Vooraf Vooraf, 11 uur 25

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Eder Militao, Nacho, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Óscar Mingueza, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Lionel Messi, Ousmane Dembélé