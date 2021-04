Carrasco scoort, maar slap Atletico morst met punten

Atletico moest vol aan de bak tegen Betis want het had zijn leiderspositie in de competitie eerder dit weekend moeten afstaan aan stadsgenoot Real Madrid. Carrasco had de boodschap goed begrepen en trof al in de openingsminuten raak.

Maar het feest duurde niet lang. Een kwartier later trilden ook de netten aan de overzijde. Tello zette de 1-1 op het bord.

Na de pauze zag Atletico goudklomp Joao Felix geblesseerd uitvallen en de bezoekers hadden het allesbehalve onder de markt. De thuisploeg had nog een aantal goeie kansen en ook Atletico kwam in de slotfase nog een paar keer dichtbij het doel, maar de 1-1 bleef op het bord staan.

Door het puntje springt Atletico wel opnieuw ove Real. Het telt nu 1 puntje meer dan de nummer 2.