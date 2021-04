Sevilla geeft Real en Barcelona weer hoop met zege tegen Atletico

Atletico Madrid, zonder de geblesseerde Rode Duivel Yannick Carrasco, maakte weinig indruk in Sevilla.

De match was nog maar enkele minuten aan de gang of het team had al op achterstand kunnen komen. Jan Oblak redde een strafschop van Lucas Ocampos, niet veel later trof Joan Jordan de deklat.

Diep in de tweede helft was het dan toch raak voor Sevilla. Jesus Navas haalde de achterlijn, Marcos Acuna werkte af met een overhoekse kopbal: 1-0.

Ondanks de nederlaag blijft Atletico aan de leiding staan in Spanje, maar morgen kan Barcelona tot op 1 punt naderen (als het wint van Valladolid). Real Madrid staat op 3 punten van de stadsrivaal.