VIDEO: Real Madrid verslikt zich niet in staartploeg Eibar

Real Madrid staat voor belangrijke weken, met de Clasico tegen Barcelona en de dubbele confrontatie in de Champions League tegen Liverpool. Maar eerst was er nog Eibar als opwarmertje, al liet Real zich dit seizoen al eerder verrassen door laagvliegers.

Deze keer gebeurde dat niet. Het was een wonder dat Real pas in de 41e minuut voor het eerst scoorde, want eerder waren al goals van Benzema en Asensio afgekeurd wegens buitenspel.

Aan het doelpunt van Asensio vlak voor de rust viel niets op te merken, maar ook in de 2e helft werd een goal, van Casemiro in dit geval, geschrapt wegens buitenspel. 2 minuten later gaf Benzema Real dan toch zekerheid over de zege.

Voor Thibaut Courtois was het een rustige middag, ook al kreeg hij de schrik van zijn leven toen hij zich moest reppen om een terugspeelbal van de lijn te keren. Eden Hazard zat nog niet in de kern.