VIDEO: Oblak is de held nadat hij nieuw puntenverlies vermijdt voor Atletico

Tegen Real Madrid en Getafe kon Atletico niet winnen. Zo zag het Real, maar vooral Barcelona, dichterbij kruipen. Nieuw puntenverlies moest dus absoluut vermeden worden. Dat bleek geen makkelijke opdracht.

Vooral omdat staartploeg Alaves stug verdedigde. Gelukkig voor Atletico is Trippier terug na zijn schorsing voor ongepast gokken op zijn eigen transfer naar Madrid. Hij schilderde de bal heel goed voor doel en Suarez kopte even knap binnen. Voor de Uruguayaan was het de 500e goal in zijn carrière.

Daarna leek Atletico alles onder controle te hebben, maar zoals vaak zat het venijn in de staart. Savic wapperde onnatuurlijk met zijn elleboog in het gezicht van Rioja. Na tussenkomst van de VAR ging de bal terecht op de stip op 5 minuten van het einde.

Joselu mocht het verdikt vellen voor Atletico, maar daar stak Oblak een hand tussen omdat de penalty op een goede hoogte voor een doelman en niet voldoende in de hoek werd getrapt. De spelers vierden de redding als een kleine titel.