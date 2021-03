Messi en piepjonge Moriba houden titelhoop Barcelona in leven

Barcelona heeft de goede smaak te pakken onder Ronald Koeman: tegen Osasuna bleef het voor de 16e keer op rij ongeslagen in La Liga. Al verliep de beginfase moeilijk voor de bezoekers. Marc-André ter Stegen moest snel aan de bak.

Barça kon dus wel een vleugje genialiteit gebruiken van wie anders dan Lionel Messi. De Argentijn zette Jordi Alba met een prachtige steekbal op weg naar het openingsdoelpunt.

Toch bleef het ook met de voorsprong opletten geblazen voor Barcelona. Halfweg schakelde Koeman dan ook over naar een achterhoede van 4. Dat gaf de bezoekers wat meer zekerheid, maar wat minder aanvalskracht.

Het was uiteindelijk wachten op een afstandsschot van de 18-jarige Ilaix Moriba, die met zijn eerste doelpunt in La Liga de zege over de streep trok. Barcelona nadert tot op 2 punten van leider Atletico, dat morgen stadsrivaal Real Madrid ontvangt.