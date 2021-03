LIVE: Blaast Real Madrid nieuw leven in de titelstrijd in derby tegen Atletico?

16:09 Enkele beelden van de opwarming:. eerste helft, 16 uur 09. Enkele beelden van de opwarming: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368579356415688710

16:03 vooraf, 16 uur 03. Suarez vindt het doel niet meer. Luis Suarez maakte dit seizoen al 16 goals in de competitie voor Atletico Madrid. De Uruguayaan staat al eventjes droog, maar krijgt toch het vertrouwen van Diego Simeone. Opvallend: Suarez maakte 15 van zijn 16 goals tegen ploegen uit de rechterkolom in Spanje. Enkel tegen Betis kon hij scoren tegen een "topclub". Toch opvallend!

15:58 vooraf, 15 uur 58. Real duidelijk in het voordeel in de onderlinge duels. Real en Atletico speelden al 226 stadsderby's. 112 keer won Real Madrid, 56 keer was Atletico de sterkste. Sergio Ramos is met 43 optredens de recordhouder in "El Derbi Madrileño". De aanvoerder van Real Madrid is er nu niet bij door een blessure. Hij is ook einde contract bij De Koninklijke, dus misschien blijft het wel bij 43 matchen tegen Atletico.

15:55 vooraf, 15 uur 55. Atletico Madrid verloor de voorbije weken toch wat van zijn onoverwinnelijke status in Spanje. Tegen Levante liep het vorige week nog mis en zo is de voorsprong van Atleti toch maar 2 punten meer op FC Barcelona.

14:55 vooraf, 14 uur 55. Benzema in de basis bij Real. Karim Benzema is tijdig fit geraakt voor de stadsderby tegen Atletico. Dat is goed nieuws voor Real Madrid en Zinedine Zidane, want zonder de Franse goalgetter werd het doel maar moeilijk gevonden door Real in de voorbije wedstrijden. Achteraan moet Thibaut Courtois uiteraard de nul zien te houden, van Eden Hazard nog altijd geen spoor in de wedstrijdselectie.

14:52 vooraf, 14 uur 52. Revanche voor Atletico? Atletico verloor dit seizoen nog maar 2 keer in de competitie, één keer daarvan in de heenwedstrijd tegen Real Madrid. Casemiro opende toen de score voor de rust, Oblak maakte een own goal in de tweede helft. Neemt de ploeg van Diego Simeone revanche vandaag?

14:50 vooraf, 14 uur 50. Spannende titelstrijd. Atletico Madrid kan vandaag een heel goede zaak doen in de Spaanse titelstrijd. Als het de stadsderby tegen Real Madrid kan winnen in eigen huis, zet het De Koninklijke op 8 punten, met één wedstrijd minder gespeeld. FC Barcelona deed gisteren al wat het moest doen door 0-2 te winnen bij Osasuna in Pamplona. De bonus van Atletico op de Catalanen is daardoor teruggelopen tot 2 punten.

14:47 - Vooraf Vooraf, 14 uur 47

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Mario Hermoso, Yannick Carrasco, Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar, Ángel Correa, Luis Suárez

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raphaël Varane, Nacho, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Marco Asensio