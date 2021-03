Hay Liga! Atletico laat het na Real uit de titelstrijd te meppen, Barça profiteert van draw

De wedstrijd in het prachtige Wando Metropolitano kon niet beter beginnen voor de thuisploeg. Op het kwartier werd Luis Suarez goed diep gestuurd door Marcos Llorente. De Uruguayaan deed bij zijn eerste kans wat hij al vijf wedstrijden niet meer deed: scoren.

Na de 1-0 bleef Atletico de baas in eigen huis, zonder echt gevaarlijk te zijn. Een antwoord had Real niet in huis, tot het vlak voor de rust wel een penalty claimde na een mogelijk handsbal van Felipe in de zestien.

Ook scheidsrechter Hernandez zag hoe de Atletico-verdediger de bal met zijn arm streelde, maar legde het leer niet op de stip. Het bleef dan ook 1-0 na 45 minuten.

Na de koffie eisten de beide doelmannen de hoofdrollen op. Thibaut Courtois goed plat op een schot van Yannick Carrasco, waarna de nummer 1 van Real ook Suarez het scoren belette.

Aan de overkant wilde Jan Oblak niet onderdoen. Met twee geweldige reflexen hield de Sloveen Karim Benzema van de gelijkmaker.

Een gelijkmaker die er toch nog kwam door het nodeloos terugtrekken van de thuisploeg. Casemiro vond Benzema voor doel en die aarzelde niet: 1-1.

De puntendeling is vooral goed nieuws voor FC Barcelona, dat gisteren wel won van Osasuna. Het volgt in de stand nu op 3 punten van leider Atletico, dat wel een wedstrijd minder speelde.