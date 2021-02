Lionel Messi trekt FC Barcelona over de streep in topper tegen Sevilla met assist en goal

Ronald Koeman verraste tegen Sevilla door vijf verdedigers de wei in te sturen in Andalusië. Zijn plannetje werkte, want de thuisploeg kwam er amper aan te pas in eigen huis.

Op het halfuur stuurde Lionel Messi Ousmane Dembélé diep met een sublieme pass. Oog in oog met Sevilla-doelman Bono faalde de razendsnelle Fransman niet. Voor Sevilla was het de eerste tegentreffer in eigen land sinds 19 januari.

De thuisploeg beperkte zich voor de rust vooral tot verdedigen, soms op het randje van het toelaatbare. Ter Stegen kende een rustige eerste helft.

Ook na de rust kreeg Barcelona de beste kansen. Sergino Dest kon na een lang uitgesponnen aanval afdrukken op doel, zijn bal spatte keihard uiteen op de paal.

In het slot kwam Sevilla toch een keertje langszij, maar invaller En-Nesyri raakte de bal met zijn hand in de zestien. Geen 1-1, niet veel later wel 0-2. Messi deelde de genadeslag uit na een geweldige dribbel. Hij scoorde nu al 12 keer in 2021.

In het klassement wipt Barça (eventjes) over aartsrivaal Real Madrid naar de tweede plaats. Real speelt maandag tegen Sociedad.