Live: Courtois is voorlopig de held van Madrid met 3 schitterende reddingen

Fase per fase

Fase per fase

62' tweede helft, minuut 62. Nacho moet voorkomen dat Courtois nog eens een wereldredding uit zijn handschoenen moet schudden. Hij kopt een scherpe voorzet weg. Het is een veel meer open tweede helft. Dat is leuk, maar we missen nog een doelpunt om alles echt open te breken. . Nacho moet voorkomen dat Courtois nog eens een wereldredding uit zijn handschoenen moet schudden. Hij kopt een scherpe voorzet weg. Het is een veel meer open tweede helft. Dat is leuk, maar we missen nog een doelpunt om alles echt open te breken.

60' Gele kaart voor Nacho van Real Valladolid tijdens tweede helft, minuut 60 Nacho Real Valladolid

55' tweede helft, minuut 55. Opnieuw een wereldredding van Courtois. Wat doet Mendy? De Fransman weet niet waar hij de bal naartoe moet knallen op de eigen achterlijn en trapt dan maar centraal voor zijn eigen doel. Het wordt een perfecte voorzet voor Orellana, maar zijn schot van dichtbij vindt Courtois op zijn weg. . Opnieuw een wereldredding van Courtois Wat doet Mendy? De Fransman weet niet waar hij de bal naartoe moet knallen op de eigen achterlijn en trapt dan maar centraal voor zijn eigen doel. Het wordt een perfecte voorzet voor Orellana, maar zijn schot van dichtbij vindt Courtois op zijn weg.

53' tweede helft, minuut 53. Vazquez komt opnieuw naar binnen en haalt uit, maar deze keer is zijn poging niet tussen de palen. Real toont meer drang naar voren. . Vazquez komt opnieuw naar binnen en haalt uit, maar deze keer is zijn poging niet tussen de palen. Real toont meer drang naar voren.

51' tweede helft, minuut 51. Real toont tekenen van beterschap. Het heeft in 5 minuten in de tweede helft al meer gedreigd dan in de hele eerste helft. Vazquez mikt naar de korte hoek, Masip gaat snel tegen de grond en pakt. . Real toont tekenen van beterschap. Het heeft in 5 minuten in de tweede helft al meer gedreigd dan in de hele eerste helft. Vazquez mikt naar de korte hoek, Masip gaat snel tegen de grond en pakt.

50' tweede helft, minuut 50. Casemiro weet niet meer wat mikken is. Casemiro rukt zich bij een corner los van zijn verdediger en kan zo moederziel alleen koppen. Een grote kans is het, maar de Braziliaan mikt ver naast. Dat deed hij ook al eens in de eerste helft. Opnieuw kan hij het zelf moeilijk geloven. . Casemiro weet niet meer wat mikken is Casemiro rukt zich bij een corner los van zijn verdediger en kan zo moederziel alleen koppen. Een grote kans is het, maar de Braziliaan mikt ver naast. Dat deed hij ook al eens in de eerste helft. Opnieuw kan hij het zelf moeilijk geloven.

48' tweede helft, minuut 48. De tweede helft begint toch veelbelovend. Eerst een schot van Guardiola, dat geen probleem is voor Courtois. Aan de overkant een poging van Vinicius. . De tweede helft begint toch veelbelovend. Eerst een schot van Guardiola, dat geen probleem is voor Courtois. Aan de overkant een poging van Vinicius.

47' tweede helft, minuut 47. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw. Het mag allemaal veel meer zijn van beide ploegen in de tweede helft. . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw. Het mag allemaal veel meer zijn van beide ploegen in de tweede helft.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:57 rust, 21 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1363230533057212418

45+2' eerste helft, minuut 47. Laatste fluitsignaal. Van de eerste helft moet u vooral onthouden dat Courtois zijn ploeg heel vroeg in de match behoedde voor een achterstand met twee fantastische reddingen op een rij. Daarna was Real heel erg dominant, maar heel erg weinig dreigend. Twee goals van Mariano werden terecht afgekeurd voor buitenspel. . Laatste fluitsignaal Van de eerste helft moet u vooral onthouden dat Courtois zijn ploeg heel vroeg in de match behoedde voor een achterstand met twee fantastische reddingen op een rij. Daarna was Real heel erg dominant, maar heel erg weinig dreigend. Twee goals van Mariano werden terecht afgekeurd voor buitenspel.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

39' eerste helft, minuut 39. Casemiro boos op zichzelf. 40 minuten bijna heeft Real moeten wachten op een grote kans. Kroos schildert een vrije trap op het hoofd van Casemiro. De Braziliaan richt onvoldoende goed en is boos op zichzelf, want dit was een enorme kans. . Casemiro boos op zichzelf 40 minuten bijna heeft Real moeten wachten op een grote kans. Kroos schildert een vrije trap op het hoofd van Casemiro. De Braziliaan richt onvoldoende goed en is boos op zichzelf, want dit was een enorme kans.

36' eerste helft, minuut 36. Kansarmoede. In een bijzonder kansarme eerste helft lukt het Real ook met een standaardsituatie niet om een grote kans te versieren. Kroos snijdt zijn vrije trap te scherp aan en Masip bokst makkelijk weg. . Kansarmoede In een bijzonder kansarme eerste helft lukt het Real ook met een standaardsituatie niet om een grote kans te versieren. Kroos snijdt zijn vrije trap te scherp aan en Masip bokst makkelijk weg.

30' eerste helft, minuut 30. Opnieuw afgekeurde goal Mariano. Het net van Valladolid trilt een tweede keer, maar opnieuw gaat de vlag van de lijnrechter de lucht in. Opnieuw vertrok Mariano net iets te snel op de pass van Modric. . Opnieuw afgekeurde goal Mariano Het net van Valladolid trilt een tweede keer, maar opnieuw gaat de vlag van de lijnrechter de lucht in. Opnieuw vertrok Mariano net iets te snel op de pass van Modric.

28' eerste helft, minuut 28. Niemand drukt af. Vinicius met een geniale doorsteekpass naar Mendy, maar de Fransmans durft niet te schieten en hetzelfde geldt voor Mariano. Dan is het momentum weg. Dit was bijna de beste mogelijkheid van de partij voor Real, maar er komt geen schot. . Niemand drukt af Vinicius met een geniale doorsteekpass naar Mendy, maar de Fransmans durft niet te schieten en hetzelfde geldt voor Mariano. Dan is het momentum weg. Dit was bijna de beste mogelijkheid van de partij voor Real, maar er komt geen schot.

25' eerste helft, minuut 25. Goal van Mariano telt niet. Mariano wordt door Modric gelanceerd en scoort, maar er wordt niet eens gejuicht bij Real, want iedereen begrijpt snel dat er sprake was van buitenspel. . Goal van Mariano telt niet Mariano wordt door Modric gelanceerd en scoort, maar er wordt niet eens gejuicht bij Real, want iedereen begrijpt snel dat er sprake was van buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22. Balbezit 71 procent voor Real. Dat Real het spel domineert na 22 minuten wordt bevestigd door het balbezit van 71 procent voor de bezoekers, maar we herinneren u er wel nog eens aan dat de beste kansen tot nu voor Valladolid waren in het begin. . Balbezit 71 procent voor Real Dat Real het spel domineert na 22 minuten wordt bevestigd door het balbezit van 71 procent voor de bezoekers, maar we herinneren u er wel nog eens aan dat de beste kansen tot nu voor Valladolid waren in het begin.

16' eerste helft, minuut 16. Real heeft het even moeilijk gehad om vat te krijgen op de enthousiaste thuisploeg, maar neemt het heft nu in handen. Modric brengt uitstekend voor, maar Nacho kopt weg. Real zoekt een gaatje, maar vindt dat nog niet. . Real heeft het even moeilijk gehad om vat te krijgen op de enthousiaste thuisploeg, maar neemt het heft nu in handen. Modric brengt uitstekend voor, maar Nacho kopt weg. Real zoekt een gaatje, maar vindt dat nog niet.