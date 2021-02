Atletico knoopt in Granada opnieuw aan met de overwinning

Het was wat puzzelen in Granada voor Atletico-coach Diego Simeone, die nog altijd enkele spelers moet missen door het coronavirus. Yannick Carrasco is wel al verlost van het virus en speelde de hele wedstrijd, die pas in de tweede helft openbrak.

Llorente zette de bezoekers verdiend op voorsprong, maar de 0-1 stond niet lang op het bord. Na een corner tekende Herrera voor de gelijkmaker.

In het slotkwartier sleepte Atletico toch nog de driepunter uit het vuur. Correa zorgde met een tikkeltje meeval voor de 1-2. Carrasco en co spoelen het zure gelijkspel tegen Celta Vigo dus door met een overwinning, de 7e zege in de laatste 8 duels voor Atletico.