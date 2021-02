VIDEO: Barcelona walst over Alaves dankzij 2 geweldige goals van Messi

Voor Barcelona is de zege tegen Alaves de 7e op een rij in La Liga. Het doet daarmee in 2021 beter dan leider Atletico Madrid, al is het verschil in de tussenstand nog altijd 8 punten en heeft Atletico een wedstrijd minder gespeeld.

Tegen Alaves, 16e in het klassement, had Lionel Messi nog eens zijn dagje. Hij maakte twee fraaie goals met zijn linker (zie: tweets onderaan) en tussendoor bracht hij ook de tweede treffer van Francisco Trincao aan.

Messi zit nu aan 15 goals in 20 competitiewedstrijden. Daarmee moet hij enkel zijn maatje Luis Suarez laten voorgaan in de tussenstand. De Uruguayaan van Atletico maakte er eentje meer dan de Argentijn.