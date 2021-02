Real Sociedad-Cádiz CF

Nacho Monreal (Real Sociedad) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jon Ander Garrido (Cádiz CF).

Nacho Monreal (Real Sociedad) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jon Ander Garrido (Cádiz CF). tweede helft, minuut 92.

Rubén Sobrino (Cádiz CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mikel Merino (Real Sociedad).

Rubén Sobrino (Cádiz CF) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mikel Merino (Real Sociedad). tweede helft, minuut 89.

85'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door David Silva (Real Sociedad), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 85.