Celta verpest feestje van Luis Suarez en Atletico met late gelijkmaker

Net voor de rust zag het er niet goed uit voor leider Atletico: Santi Mina had Celta met een heerlijke kopbal op 0-1 gebracht en Atletico vond maar geen opening in de muur die de bezoekers defensief hadden opgetrokken.

Maar plots was daar de onvermijdelijke Luis Suarez: hij gleed een lage voorzet van Llorente in doel voor de gelijkmaker: 1-1. Celta had zijn lesje niet geleerd, want net na de rust scoorde Suarez op bijna identieke wijze ook de 2-1.

De Uruguayaanse spits zette zo zin teller op 16 competitiedoelpunten, hij zit ook aan 7 goals in 4 wedstrijden. Atletico, dat 6 spelers miste door corona, liet daarna de 3-1 liggen en dat brak hen zuur op.

In de slotminuut maakte Celta uit het niets nog gelijk: invallers Solari en Ferreyra bezorgden Luis Suarez en zijn ploegmaats een koude douche: 2-2. Atletico heeft in de stand 8 punten voorsprong op Barcelona, maar zag wel een einde komen aan een zegereeks van 8 matchen.