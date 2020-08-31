Villarreal CF Real Sociedad einde
11
- 32' - Geel - Asier Illarramendi
- 3' - Doelpunt - Daniel Parejo (1 - 0)
- 90+3' - Doelpunt - Alexander Isak (1 - 1)
- 81' - Verv. Paco Alcácer door Fer Niño
- 78' - Verv. Joseba Zaldua door Adnan Januzaj
- 78' - Verv. Robin Le Normand door Andoni Gorosabel
- 78' - Verv. Portu door Carlos Fernández
- 76' - Verv. Francis Coquelin door Pervis Estupiñán
- 69' - Geel - Étienne Capoue
- 66' - Verv. Ander Guevara door Jon Guridi
- 59' - Geel - Ander Guevara
- 49' - Geel - Robin Le Normand
3'Daniel Parejo1 - 0
90+3'Alexander Isak1 - 1