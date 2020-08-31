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    Villarreal CF-Real Sociedad

    einde
    11
    2. 32' - Geel - Asier Illarramendi
    3. 3' - Doelpunt - Daniel Parejo (1 - 0)
    2. 90+3' - Doelpunt - Alexander Isak (1 - 1)
    3. 81' - Verv. Paco Alcácer door Fer Niño
    4. 78' - Verv. Joseba Zaldua door Adnan Januzaj
    5. 78' - Verv. Robin Le Normand door Andoni Gorosabel
    6. 78' - Verv. Portu door Carlos Fernández
    7. 76' - Verv. Francis Coquelin door Pervis Estupiñán
    8. 69' - Geel - Étienne Capoue
    9. 66' - Verv. Ander Guevara door Jon Guridi
    10. 59' - Geel - Ander Guevara
    11. 49' - Geel - Robin Le Normand
    LaLiga SantanderSpeeldag 2130-01-2021 21:01
    3'Daniel Parejo1 - 0
    90+3'Alexander Isak1 - 1

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