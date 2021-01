LIVE: Courtois redt penalty, maar Real moet achtervolgen tegen Levante

In zijn enthousiasme in de laatste aanval van de wedstrijd, buffelt Mendy zijn tegenstander omver. Real zal vrede moeten nemen met het verlies.

tweede helft, minuut 94. In zijn enthousiasme in de laatste aanval van de wedstrijd, buffelt Mendy zijn tegenstander omver. Real zal vrede moeten nemen met het verlies. .

Eden Hazard wordt naar de kant gehaald. In de eerste helft flitste de Belg enkele keren, maar hij zakte weg na de pauze. Vinicius is zijn vervanger.

tweede helft, minuut 61. Ook vandaag geen 90' voor Hazard. Eden Hazard wordt naar de kant gehaald. In de eerste helft flitste de Belg enkele keren, maar hij zakte weg na de pauze. Vinicius is zijn vervanger. .

17:02

rust, 17 uur 02. Rust: 1-1. Real Madrid moest al vroeg in de wedstrijd met een man minder verder, na rood voor Militao. Toch was het de thuisploeg die de openingstreffer voor z'n rekening nam. Kroos zette Asensio heerlijk op weg naar doel, de Spanjaard miste niet. Hazard probeerde zijn ploeg op sleeptouw te nemen met enkele knappe dribbels, maar het was Levante dat de druk verhoogde op Courtois. Dat resulteerde in een knappe goal van Morales. .